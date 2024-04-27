Сергей Собянин рассказал о современных технологиях строительства мостов в Москве

Мэр Москвы рассказал об уникальных технологиях строительства городских мостов. Он упомянул, что столичные строители используют три метода: надвижки, укрупнительной сборки и монтажа готовой конструкции.

Кроме того, более 1,2 тысячи маломобильных москвичей получили квартиры по программе реновации.

Тем временем на западе Москвы выставили на торги помещение под спорткомплекс с бассейном.

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