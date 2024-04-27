Собянин: Москва взяла Гран-при премии "Умный город" за цифровизацию горхозяйства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва второй раз получила Гран-при Национальной премии "Умный город". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Жюри отметило 11 столичных проектов цифровизации городского хозяйства. Всего оргкомитет рассмотрел больше 650 проектов из 89 субъектов России", – рассказал мэр.

Одним из отмеченных проектов стал "Электронный дом". Благодаря ему жители многоквартирных домов могут решать важные вопросы и проводить собрания собственников в онлайн-формате.

Награду также получила медицинская платформа "МосМедИИ", которая открыла врачам из регионов доступ к столичным сервисам искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований пациентов.



Информационная система "ЦСА", отмеченная экспертами жюри, направлена на автоматизацию работы центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки, созданного для помощи бездомным. Информационная система долговременного ухода анализирует потребности и формирует адресную программу помощи для москвичей, которые нуждаются в облуживании на дому или в стационаре.

"Московская электронная школа" является частью образовательной сферы столицы. Она предназначена для школьников, учителей и родителей.

Цифровые проекты Московского метрополитена и столичная билетная система были признаны лучшими универсальными сервисами. Голосовой помощник Общегородского контакт-центра получил награду за оперативную помощь гражданам более чем по 400 темам без ожидания на линии.

Цифровой сервис "экологическая карта" ЦОДД, который был также отмечен вниманием жюри, помогает изучить объем выбросов от автотранспорта и применять меры для улучшения экологической обстановки. Платформа для блока управления поставками на градостроительных проектах позволила систематизировать и повысить качество взаимодействия с подрядчиками.

Награды также получили облачная платформа разработки Mos.Hub и мобильные комплексы для выявления нарушений в области городского хозяйства.

Ранее стало известно, что в Москве развивают систему цифровых услуг, которая станет частью анонсированного Владимиром Путиным нацпроекта "Экономика данных". Сейчас в Москве действует более 420 услуг и сервисов на базе портала мэра и правительства города. Чаще всего москвичи в онлайн-формате проверяют электронную медкарту и записываются к врачам, отслеживают успеваемость детей и посещаемость школы.

