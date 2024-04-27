Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, как строятся мосты в Москве. Этой теме он посвятил публикацию в своем личном блоге.

Мэр назвал строительство мостов сложным и кропотливым процессом, на который влияют и природный ландшафт, и стесненность городских условий, и глубина водоемов, и множество других факторов.

По словам Собянина, в столице чаще всего применяют три метода: надвижки, укрупнительной сборки и метод монтажа готовой конструкции.

Ранее сообщалось, что специалисты отремонтируют 18 мостов в Москве. Проекты предполагают целый комплекс мероприятий по обновлению.

В этом году планируется привести в порядок два путепровода МКАД – Киевский и Ярославский, Новолефортовский мост Третьего транспортного кольца, Северянинскую эстакаду и Гагаринский тоннель. Специалисты заменят гидроизоляцию, устранят протечки в подмостовых пространствах, уложат новый прочный асфальт и нанесут дорожную разметку.

На время проведения работ движение транспорта не станут полностью перекрывать. Ограничения начнут вводить поочередно.