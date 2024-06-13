Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 11:30

Город

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" продлится в Москве до 16 июня

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" продлится в Москве до 16 июня

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Комплекс городского хозяйства рассказал о принятых мерах по защите от порывов ветра

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

Дептранс спрогнозировал столичный трафик вечером 13 июня

Дептранс напомнил о строительных работах на ТТК и МКАД

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Марьине

Автостанции контроля качества воздуха установили в парках и около дорог Москвы

Восемь спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2024 года

Исторический фестиваль "Времена и эпохи", который проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!", продлится до 16 июня. В эти дни в городских парках будут организованы реконструкции исторических событий, а на улицах и бульварах Москвы развернут музеи под открытым небом.

Кроме того, все желающие могут посетить тематические мастер-классы на одной из 54 фестивальных площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика