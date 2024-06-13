Исторический фестиваль "Времена и эпохи" продлится в Москве до 16 июня

Исторический фестиваль "Времена и эпохи", который проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!", продлится до 16 июня. В эти дни в городских парках будут организованы реконструкции исторических событий, а на улицах и бульварах Москвы развернут музеи под открытым небом.

Кроме того, все желающие могут посетить тематические мастер-классы на одной из 54 фестивальных площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

