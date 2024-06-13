Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

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Шесть новых разворотов на Садовом кольце позволяют водителям экономить и время, и топливо – так называемые перепробеги сокращаются на расстояние от 2 до 6 километров. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благодаря таким разворотам появились альтернативные маршруты для выезда на Петровку, Олимпийский проспект, проспект Академика Сахарова и Старую Басманную улицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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