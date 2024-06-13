Участок БКЛ закроют с 22 июня

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13 июня, 09:30

Общество

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 89%

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 89%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 13 июня

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В четверг, 13 июня, влажность воздуха в Москве составит 89%. Ветер будет дуть с порывами 4–9 метров в секунду.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями и дождем. Температура днем составит 23 градуса. Атмосферное давление установилось на отметке 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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