"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 89%

В четверг, 13 июня, влажность воздуха в Москве составит 89%. Ветер будет дуть с порывами 4–9 метров в секунду.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями и дождем. Температура днем составит 23 градуса. Атмосферное давление установилось на отметке 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

