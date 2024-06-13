13 июня, 09:30Общество
"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 89%
В четверг, 13 июня, влажность воздуха в Москве составит 89%. Ветер будет дуть с порывами 4–9 метров в секунду.
В городе ожидается облачная погода с прояснениями и дождем. Температура днем составит 23 градуса. Атмосферное давление установилось на отметке 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- До четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 13 июня
- "Фобос": грозовое ненастье в Москве близится к завершению