Ведущие вузы РФ подняли цены на обучение в будущем учебном году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущие российские вузы подняли цены на обучение в будущем году. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Среди всех российских вузов выше всех поднял цены Московский физико-технический институт (МФТИ). Стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата там в среднем выросла на 20%. Так, стоимость программы "прикладная математика и физика" увеличилась с 389 до 467 тысяч рублей, "информатика и вычислительная техника" – с 432 до 519 тысяч рублей, "ядерная физика и технологии" – с 504 до 605 тысяч рублей.

По словам представителя пресс-службы МФТИ, институт увеличивает цены на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, чтобы уравнять их с затратами на подготовку студентов на протяжении последних лет.

В следующем учебном году средняя стоимость обучения в МФТИ составит около 560 000 тысяч. В МГИМО стоимость обучения поднимется от 4,5 до 13%, в НИУ ВШЭ – на 6,5%, в СПбГУ – на 4,5%.

В январе российские вузы анонсировали увеличение цен платного обучения на 10–12%. Это связано с увеличением стоимости необходимого для обучения оборудования и программного обеспечения из-за ухода зарубежных компаний с российского рынка, ростом цен на услуги ЖКХ и выделением дополнительных средств для зарплат педагогам-специалистам.

