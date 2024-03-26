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26 марта, 15:00

Общество

Председатель комитета госуслуг Москвы рассказала о способах упрощения оказания госуслуг

Председатель комитета госуслуг Москвы рассказала о способах упрощения оказания госуслуг

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Упростить оказание госуслуг в Москве позволяют умные электронные формы. Что это такое и как собирают всю необходимую информацию, в интервью рассказала председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.

Она отметила, что важно организовать таким образом работу, чтобы процесс подачи заявлений был интуитивно понятным и максимально простым для жителей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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