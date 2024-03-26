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Новости

26 марта, 12:00

Город

Председатель комитета госуслуг Москвы рассказала о работе городского портала mos.ru

Председатель комитета госуслуг Москвы рассказала о работе городского портала mos.ru

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На главном городском портале mos.ru жителям столицы доступно более 400 электронных услуг. Председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук рассказала, от чего зависит скорость обработки запросов горожан.

Например, по ее словам, заявки о выплатах и льготах обрабатывают до 10 рабочих дней. В это время проводится ряд межведомственных запросов, которые занимают не более пяти рабочих дней. Затем в течение еще нескольких дней выполняются внутренние процедуры, связанные с комплектом документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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