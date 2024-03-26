26 марта, 12:00Город
Председатель комитета госуслуг Москвы рассказала о работе городского портала mos.ru
На главном городском портале mos.ru жителям столицы доступно более 400 электронных услуг. Председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук рассказала, от чего зависит скорость обработки запросов горожан.
Например, по ее словам, заявки о выплатах и льготах обрабатывают до 10 рабочих дней. В это время проводится ряд межведомственных запросов, которые занимают не более пяти рабочих дней. Затем в течение еще нескольких дней выполняются внутренние процедуры, связанные с комплектом документов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.