Реставраторы вернули на место горгулий дома-особняка Федора Шехтеля

В Москве завершили реставрацию дома-особняка Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке. Отличительная черта здания – водосточные трубы с воронками в виде готических горгулий, которые со временем были утрачены. Однако реставраторы смогли воссоздать их и вернуть на место.

Какие еще объекты культурного наследия, построенные по проекту знаменитого архитектора, уже отреставрированы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.