Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 08:00

Город

Реставраторы вернули на место горгулий дома-особняка Федора Шехтеля

Реставраторы вернули на место горгулий дома-особняка Федора Шехтеля

Благодаря переразметке в Москве снизилась аварийность и выросла пропускная способность

Новые столичные остановки будут оснащать умными сервисами

ИИ помогает столичным врачам описывать более 100 тыс исследований в неделю

Столичные коммунальщики вышли на очистку города от пыли и копоти

Масленичные гуляния завершились в столице

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Собянин: на двух станциях Троицкой линии метро идут финальные работы

"Мой район. Новости": 30 столичных колледжей получили новое оборудование

"Мой район. Новости": спортивный зал "Дружба" открыли в "Лужниках"

В Москве завершили реставрацию дома-особняка Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке. Отличительная черта здания – водосточные трубы с воронками в виде готических горгулий, которые со временем были утрачены. Однако реставраторы смогли воссоздать их и вернуть на место.

Какие еще объекты культурного наследия, построенные по проекту знаменитого архитектора, уже отреставрированы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим ШаманинАлександра БрильДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика