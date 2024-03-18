18 марта, 08:00Город
Реставраторы вернули на место горгулий дома-особняка Федора Шехтеля
В Москве завершили реставрацию дома-особняка Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке. Отличительная черта здания – водосточные трубы с воронками в виде готических горгулий, которые со временем были утрачены. Однако реставраторы смогли воссоздать их и вернуть на место.
Какие еще объекты культурного наследия, построенные по проекту знаменитого архитектора, уже отреставрированы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.