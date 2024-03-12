Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На станции "Новаторская" Троицкой линии метро завершаются монолитные работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строящаяся станция находится в высокой степени готовности. Там идут отделочные работы и устройство инженерных систем. Причем отделка пассажирской зоны платформенного участка уже завершается.

"Выполняются укладка пола и облицовка колонн гранитом, а путевых стен алюминиевыми панелями. В блоке технических помещений также проводятся отделочные работы и монтаж оборудования", – пояснил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на "Новаторской" используются инженерные вентиляционные системы преимущественно отечественного производства. Он рассказал, что уже смонтированы четыре установки тоннельной вентиляции, изготовленные на машиностроительном заводе в Свердловской области.

Также установлено оборудование тягово-понизительной подстанции, которое собирали в Москве. Помимо этого, в столице произвели лифты, гермозатворы и вентиляционное оборудование. Эскалаторы и тепловые инфракрасные обогреватели поставили из Санкт-Петербурга.

Кравцов сообщил, что сейчас на "Новаторской" завершено устройство верхнего строения пути расположенных за станцией оборотных тупиков и камеры съездов. Общая протяженность верхнего строения пути станции, включая перегонные тоннели, составила около семи тысяч метров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что все работы на станции "Новаторская" Троицкой линии столичного метрополитена планируется завершить до конца года. По его словам, в настоящее время ее готовность составляет более 80%.

Мэр отметил, что новая радиальная линия протяженностью 43 километра будет состоять из 17 станций – от станции Московского центрального кольца ЗИЛ в Троицк.

Собянин обратил внимание, что главным пересадочным узлом новой линии станет "Новаторская", с которой можно будет совершать переход на БКЛ. Станция расположится параллельно Ленинскому проспекту.

Что касается ее оформления, путевые стены будут выполнены в матричной технике, а колонны и пол облицуют светло-серым гранитом. На месте уже установили оборудование тягово-понизительной подстанции.

Сергей Собянин осмотрел строительство станции метро "ЗИЛ"