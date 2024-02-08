Более 380 тонн гранита использовалось в отделке станции "Бачуринская"

Фото: stroi.mos.ru/Р. ЗАГРУТДИНОВ

Более 380 тонн гранита использовалось в отделке станции метро "Бачуринская". Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его информации, при отделке применялся гранит, привезенный из трех российских регионов. Так, для лестниц и полов строители использовали мансуровский гранит из Башкортостана, для путевых стен и цоколей колонн – карельский габбро-диабаз. Между тем гранатовый амфиболит из месторождения "Приполярный" появится на парапетах, стенах, цоколях венткисосков и павильонов.

"В общей сложности площадь гранитного покрытия более 4,6 тысячи квадратных метров", – подчеркнул Загрутдинов.

Он добавил, что в отделке станции также широко использовался алюминий. Отмечается, что площадь алюминиевых композитных панелей превышает 8 тысяч "квадратов".

Ранее Сергей Собянин заявил, что на будущей Троицкой линии столичного метрополитена на 70% завершили строительство станции "Бачуринская". Сейчас на объекте, по его словам, близятся к завершению монолитные работы и монтируется инженерное оборудование.

До этого мэр рассказал, что в 2024 году планируется завершить строительство первой очереди Троицкой линии. В первый участок протяженностью 26 километров войдет 11 станций, в том числе и "Бачуринская".

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро