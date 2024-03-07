Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова более чем на 80% – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все работы на станции "Новаторская" Троицкой линии столичного метрополитена планируется завершить до конца года, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, в настоящее время ее готовность составляет более 80%. Мэр отметил, что новая радиальная линия протяженностью 43 километра будет состоять из 17 станций – от станции Московского центрального кольца ЗИЛ в Троицк.

Собянин обратил внимание, что главным пересадочным узлом новой линии станет "Новаторская", с которой можно будет совершать переход на БКЛ. Станция расположится параллельно Ленинскому проспекту.

Что касается ее оформления, путевые стены будут выполнены в матричной технике, а колонны и пол облицуют светло-серым гранитом. На месте уже установили оборудование тягово-понизительной подстанции.

Ранее Собянин сообщил, что на будущей Троицкой линии на 70% завершили строительство станции "Бачуринская". На объекте близятся к завершению монолитные работы и монтируется инженерное оборудование.

Первая очередь новой линии будет готова в этом году. На участке протяженностью 26 километров будут располагаться 11 станций.



Сергей Собянин осмотрел строительство станции метро "ЗИЛ"