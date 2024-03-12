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12 марта, 23:45

Общество

Московские колледжи помогают студентам осваивать востребованные профессии

Московские колледжи помогают студентам осваивать востребованные профессии

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Современные мастерские, лаборатории и учебные классы помогают выпускникам колледжей стать востребованными специалистами.

Так, после обучения, 70% которого занимает практика, выпускники автомобильно-дорожного колледжа легче вливаются в рабочий процесс. В этом им помогают слесарная и слесарно-станочная лаборатории, а также лаборатория диагностики подвески автомобиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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