12 марта, 23:45Общество
Московские колледжи помогают студентам осваивать востребованные профессии
Современные мастерские, лаборатории и учебные классы помогают выпускникам колледжей стать востребованными специалистами.
Так, после обучения, 70% которого занимает практика, выпускники автомобильно-дорожного колледжа легче вливаются в рабочий процесс. В этом им помогают слесарная и слесарно-станочная лаборатории, а также лаборатория диагностики подвески автомобиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.