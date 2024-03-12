Московские колледжи помогают студентам осваивать востребованные профессии

Современные мастерские, лаборатории и учебные классы помогают выпускникам колледжей стать востребованными специалистами.

Так, после обучения, 70% которого занимает практика, выпускники автомобильно-дорожного колледжа легче вливаются в рабочий процесс. В этом им помогают слесарная и слесарно-станочная лаборатории, а также лаборатория диагностики подвески автомобиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.