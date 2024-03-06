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06 марта, 08:00

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Московское хореографическое училище имени Лавровского переехало в новый корпус

Московское хореографическое училище имени Лавровского переехало в новый корпус

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Московское хореографическое училище имени Л. М. Лавровского переехало в новый корпус. Это одно из ведущих столичных заведений, где готовят актеров театра, гимнастов и артистов классического балета. Теперь в новом корпусе на улице Чаплыгина есть все необходимое для репетиций.

Задание с 85-летней историей прошло полную реставрацию, начиная от фасада и окон и заканчивая внутренним декором. Объект подбирался по заявке и в соответствии с техническими требованиями столичного департамента культуры.

Как прошла церемония открытия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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