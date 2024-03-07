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07 марта, 08:00

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Более 10 московских учебных заведений готовят молодых реставраторов

Более 10 московских учебных заведений готовят молодых реставраторов

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Будущих реставраторов в Москве готовят более 10 учебных заведений, например, колледж "26 КАДР", Московский государственный институт имени Сурикова, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и другие.

Московские реставраторы вносят большой вклад в сохранение культурного облика столицы. Каждый год в городе восстанавливают около 200 памятников архитектуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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