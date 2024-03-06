Организаторы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подготовили экстремальные мастер-классы

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи подготовили насыщенную развлекательную программу, в которую вошли мастер-классы по экстремальным видам спорта.

Посетителям занятий по скейтбордингу покажут несколько базовых элементов. А для продвинутых спортсменов возвели полосу препятствий и несколько рамп. Некоторые из них доступны самокатчикам и велосипедистам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.