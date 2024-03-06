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06 марта, 13:30

Общество

Организаторы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подготовили экстремальные мастер-классы

Организаторы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подготовили экстремальные мастер-классы

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На Всемирном фестивале молодежи в Сочи подготовили насыщенную развлекательную программу, в которую вошли мастер-классы по экстремальным видам спорта.

Посетителям занятий по скейтбордингу покажут несколько базовых элементов. А для продвинутых спортсменов возвели полосу препятствий и несколько рамп. Некоторые из них доступны самокатчикам и велосипедистам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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