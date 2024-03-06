Переменная облачность и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 6 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 6 марта, в столице прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 13 градусов, а в Подмосковье – до минус 18 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин предупреждал, что в предстоящие дни в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода. Атмосферное давление на неделе будет слабо падать, добавил он.

В центре погоды "Фобос" отметили, что ночь на четверг, 7 марта, станет самой холодной на текущей неделе в Москве. Температура понизится до -18 градусов.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 6 марта