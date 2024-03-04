Москвичам рассказали о самом холодном дне на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самым холодным днем на этой неделе в столице станет четверг, 7 марта, из-за антициклональной погоды. Об этом сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что 5 марта будет переходным днем, так как погоду будет определять не только антициклон с юго-востока, но и скандинавский антициклон с северо-запада. Кроме того, осадков на текущей неделе ожидается мало, однако давление будет высоким до 8 марта включительно.

Так, по его словам, с 4 на 5 марта столбики термометров достигнут показателей до минус 11 градусов, а в ночь на 6 марта температура упадет до минус 12 градусов. При этом со среды, 6 марта, днем в столице будет также холодно: если 5 марта температура будет еще около нуля градусов, то уже 6 марта – минус два градуса.

"В четверг ночью будет до минус 15 градусов, а днем – до минус четырех. Это на 4–5 градусов ниже нормы. В пятницу опять небольшое изменение циркуляции, но все равно погода холодная, тоже ниже нормы, но примерно на 2–3 градуса", – уточнил Вильфанд.

При этом 8 марта синоптик пообещал теплую погоду: температура достигнет нулевой отметки.

В свою очередь, телеканал "360" со ссылкой на синоптика Александра Шувалова сообщает, что в Подмосковье оттепель будет длиться недолго, поэтому уже с 5 марта на область обрушится "зимний вариант" марта. По его словам, только 4 марта будет тепло на этой неделе: солнце прогреет воздух до трех градусов.

"Затем у нас будет смена атмосферных процессов. Дневная температура будет до минус двух градусов мороза и отрицательная температура до минус девяти градусов ниже нуля – в ночные часы", – подчеркнул Шувалов.

Синоптик также связал такое погодное явление с вторжением антициклона скандинавского происхождения, поэтому до воскресенья, 10 марта, он не ожидает ни снегопадов, ни потепления.

"Сильных холодов не ждем, но ждем возврат к зимнему варианту марта. Солнце будет проглядывать, но все-таки положительных температур на этой неделе не ожидается", – заключил синоптик.

Ранее москвичам сообщили, что метеорологическая весна наступит в городе не раньше чем в конце марта – начале апреля. По данным центра погоды "Фобос", это связано с обилием выпавшего в столице за зиму снега. Отмечается, что, вероятно, он полностью стает только во второй декаде апреля.



Похолодание придет в столицу с 5 марта