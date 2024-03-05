Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие дни в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

Столбики термометров днем в Москве покажут -4... -1 градус, по области – от -6 до -1. В ночные часы мороз будет крепчать. В итоге предстоящей ночью похолодает до -10 градусов.

В следующие ночи в регионе ожидается порядка -14... -9 градусов, то есть ночью подморозит и усилится гололедица. Ветер северный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление на неделе будет слабо падать.

Ранее сообщалось, что температура в столичном регионе на этой неделе может опуститься до минус 18 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, март начался с апрельской погоды, однако это еще не говорит о приходе весны.

В четверг, 7 марта, в ночное время в столице ожидается от минус 12 до минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 18 градусов. Днем температура будет колебаться в диапазоне от минус 3 до минус 1 градуса, в некоторых районах она может опуститься до минус 6 градусов.

До этого Вильфанд предупредил о январских морозах, которые ожидаются в столице в пятницу, 8 марта. По его словам, температура в этот день будет ниже нормы. Так, ночью прогнозируется минус 13 градусов, а днем – до минус 6 градусов.

В свою очередь, в центре "Фобос" рассказали, что метеорологическая весна наступит в конце марта – начале апреля.



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