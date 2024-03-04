Морозы до минус 18 градусов ожидаются в столичном регионе на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в столичном регионе может опуститься до минус 18 градусов на этой неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит Агентство "Москва".

Синоптик обратил внимание, что март начался с апрельской погоды. Однако он подчеркнул, что это еще не говорит о приходе весны.

"Циркуляция начинает меняться. Уже в среду прогнозируется от минус 12 до минус 7 градусов, по области – до минус 15 градусов, а дневные температуры – от минус 3 до минус 1 градуса, это хорошо выраженная февральская погода", – отметил эксперт.

При этом в четверг, 7 марта, в ночное время в столице ожидается от минус 12 до минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 18 градусов, рассказал Вильфанд. Днем температура будет колебаться в диапазоне от минус 3 градусов до минус 1 градуса, в некоторых районах она может опуститься до минус 6 градусов, добавил он.

"Уже ближайшей ночью, во вторник, в Москве будет от минус 10 до минус 8 градусов, и дневная температура завтра тоже уже не такая высокая, в основном около нуля", – резюмировал синоптик.

Ранее Вильфанд предупредил о январских морозах, которые ожидаются в столице в пятницу, 8 марта. По его словам, температура в этот день будет ниже нормы. Так, ночью прогнозируется минус 13 градусов, а днем – до минус 6 градусов.

В свою очередь, в центре "Фобос" рассказали, что метеорологическая весна наступит в конце марта – начале апреля.



"Атмосфера": 2 градуса мороза ожидается в Москве вечером 4 марта