Жителей столичного региона предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы.

Предупреждение будет действовать до 11:00 6 марта.

Ранее москвичам сообщили, что метеорологическая весна наступит в городе не раньше чем в конце марта – начале апреля. По данным центра погоды "Фобос", это связано с обилием выпавшего в столице за зиму снега. Отмечается, что, вероятно, он полностью растает только во второй декаде апреля.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что оттепель придет в столицу не раньше 9 марта. Самыми холодными на предстоящей неделе станут среда и четверг, 6 и 7 марта, – в эти дни температура не превысит нуля градусов.

Похолодание придет в столицу с 5 марта