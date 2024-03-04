04 марта, 13:51Общество
Жителей столичного региона предупредили о гололедице
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы.
Предупреждение будет действовать до 11:00 6 марта.
Ранее москвичам сообщили, что метеорологическая весна наступит в городе не раньше чем в конце марта – начале апреля. По данным центра погоды "Фобос", это связано с обилием выпавшего в столице за зиму снега. Отмечается, что, вероятно, он полностью растает только во второй декаде апреля.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что оттепель придет в столицу не раньше 9 марта. Самыми холодными на предстоящей неделе станут среда и четверг, 6 и 7 марта, – в эти дни температура не превысит нуля градусов.
Похолодание придет в столицу с 5 марта
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