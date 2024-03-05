Ночь на 7 марта станет самой холодной на неделе в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на четверг, 7 марта, станет самой холодной на текущей неделе в Москве. Температура понизится до -18 градусов. Об этом сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".

Отмечается, что будет малооблачно, воздух охладится до минус 10–15 градусов, местами ожидается температура до -18 градусов. Однако в полдень будет от -4 до 1 градуса. В результате средний фон температур окажется на 3–5 градусов ниже нормы.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что на неделе с 11 марта в Москву может прийти снегопад. По его словам, с юго-запада выходит активный циклон, который способен принести с собой осадки.

В целом, продолжил синоптик, говоря о погоде на ближайшие дни, март покажет себя москвичам в своем "зимнем обличье". Если на прошлой неделе температура воздуха была выше 0 градусов, то сейчас она ниже нулевой отметки.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера 6 марта