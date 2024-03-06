Контроль за качеством воды усилили в Москве перед весенним половодьем

Контроль за качеством воды усилили в столице перед весенним половодьем. В Москве увеличили число контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

По регламенту в этот период образцы собирают до четырех раз в сутки, причем на разной глубине. Проверяют их с помощью автоматических анализаторов по 12 основным показателям. Данные поступают в единую систему, где принимают решение о необходимости дополнительной очистки.

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