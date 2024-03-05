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05 марта, 13:30

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Новое жилье по программе реновации к 2027 году должны получить 350 тыс москвичей

Новое жилье по программе реновации к 2027 году должны получить 350 тыс москвичей

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В Москве проектируют и строят 460 домов по программе реновации. По плану к 2027 году комфортное жилье должны получить в общей сложности 350 тысяч человек. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Переселение москвичей из некомфортных и ветшающих домов – один из приоритетов столичного правительства. В новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переезда более 150 тысяч жителей старых пятиэтажек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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