В Мосгордуме рассказали о реставрации исторических объектов в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти уже ведут активную работу по сохранению объектов культурного наследия России, программу которого ранее анонсировал Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Об этом Агентству "Москва" рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степан Орлов.



По его мнению, поручение проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия действительно необходимо. Орлов напомнил, что в России множество старинных зданий, усадеб и церквей, требующих немедленного внимания, но формалистский подход к присвоению статуса памятника, принятию мер по его охране и реставрации не позволяет отреагировать своевременно.

"С этим можно и нужно бороться, чтобы сохранить наше наследие. Медлить нельзя – разрушаясь, памятники исчезают безвозвратно", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что правительство Москвы уже ведет активную деятельность по сохранению объектов культурного наследия России, в полной мере соответствующую той программе приоритетов и действий, которую анонсировал Путин.

Орлов отметил, что столица может предложить регионам помощь. Он напомнил, что сейчас в Москве реализуется масштабная программа сохранения культурного наследия. За период 2011–2023 годов в городе отреставрировали около 2,2 тысячи памятников архитектуры. В планах на 2024 год – около 500 объектов.

Знаковыми объектами для реставраторов в этом году станут исторические павильоны № 6 "Химия" и № 67 "Советская печать" на ВДНХ, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря на Крестьянской площади, церковь Вознесения Господня в Коломенском, церковь Петра и Павла на улице Новой Басманной, Дом архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, кинотеатр "Ударник" на улице Серафимовича, памятник Юрию Гагарину на Гагаринской площади.



Также в Москве провели работу по утверждению предметов охраны объектов культурного наследия, как зданий в целом, так и помещений или конкретных элементов зданий. Это дало владельцам зданий пространство для маневра – если работы не затрагивают конкретный предмет охраны, собственник может вести ремонт, отделку, более свободно использовать здание для бизнеса.

"Памятники должны жить, быть включенными в экономический оборот. Если в старых торговых рядах появляется модный магазин, а в дореволюционном доходном доме – гостиничные номера, экономика города только выигрывает, выигрывают и клиенты бизнеса. Таким образом создается уникальный опыт, что является краеугольным камнем в экономике впечатлений. Каждый такой объект – точка притяжения для туристов, как внутренних, так и иностранных. Готовность применять подобные решения делает Москву площадкой, на которой идеи президента проверяются в первую очередь, в пилотном режиме", – отметил Орлов.



Накануне Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия РФ и проработать нормативную базу. Он призвал устранить противоречивые требования, из-за которых разрушаются памятники.

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