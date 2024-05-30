Мужчина убил работницу трапезной при храме в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Подозреваемый в убийстве сотрудницы трапезной при храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде задержан, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, утром 30 мая 2024 года мужчина зашел в трапезную храма, где убил одну из работниц, которая в этот момент находилась в помещении кухни. Он нанес ей 13 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.

В связи с этим инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Расследование и его результаты взяла под свой контроль областная прокуратура. Следователи работают с подозреваемым, выявляя мотивы преступления.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство двух человек, а также в посягательстве на жизнь полицейского на севере Москвы, было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, ночью 30 мая 2024 года в квартире дома на Хорошёвском шоссе подозреваемый вступил в конфликт с бывшей девушкой и ее нынешним молодым человеком. Во время ссоры фигурант нанес оппоненту множественные ножевые ранения, в результате чего он погиб на месте. Затем преступник выбежал из квартиры на улицу, где продолжил конфликт с экс-возлюбленной и тоже ударил ее ножом несколько раз.

Для задержания злоумышленника на место прибыли полицейские, однако подозреваемый оказал сопротивление и нанес одному из сотрудников ножевое ранение в плечо.

