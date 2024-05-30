Дожди и грозы ожидаются в Москве до вечера 30 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кратковременный дождь с грозой прогнозируется в Москве 30 мая с 12:00 до 22:00. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, в городе также возможны при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду.

В связи с ожидаемой неблагоприятной погодой в МЧС рекомендовали горожанам снижать скорость и увеличивать дистанцию, управляя автотранспортом. Также необходимо избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений. Помимо этого, не стоит парковать автомобили и самим не укрываться под деревьями, находиться под рекламными щитами и шаткими конструкциями. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

В случае необходимости горожане могут обратиться по телефонам 101 или 112, или единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве +7 (495) 637-22-22.

Ранее столичный главк МЧС РФ распространил предупреждение о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Специалисты призвали жителей быть внимательными и осторожными, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше жидкости.

