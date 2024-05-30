Жара до 30 градусов ожидается в Москве 30 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье в четверг, 30 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба

Ранее управление МЧС РФ по Москве распространило предупреждение о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Специалисты рекомендовали москвичам быть осторожными и внимательными, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.