Коллеги Заворотнюк рассказали, что смерть артистки стала большой потерей для индустрии

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Коллеги Анастасии Заворотнюк по актерскому цеху рассказали, какой была актриса. Так, телеведущий Оскар Кучера заявил, что смерть артистки стала большой потерей для всей индустрии, она была хорошим человеком.

"Понятно, что многие были к этому готовы, и семья была, наверное, готова. Настя долго болела. Когда началась болезнь, то семья попросила ее не трогать, поэтому с Настей давно не выходил на связь", – добавил Кучера в эфире радио КП.

Между тем актриса Екатерина Дубакина, которая вместе с Заворотнюк снималась в сериале "Моя прекрасная няня", описала погибшую как трудолюбивого, отзывчивого и очень ответственного человека. Она рассказала, что по актрисе никогда нельзя было понять, что она устала, хотя нагрузки были тяжелые.

"Никогда не видела в ней никакой звездной болезни. Хотя, конечно, успех был, скажем так, головокружительный у этого сериала. Помню и наклейки с ней везде, и плакаты", – поделилась Дубакина с изданием RT.

Актер театра и кино Андрей Ургант, в свою очередь, сообщил телеканалу "360", что артисты с удовольствием работали с Заворотнюк во время съемок, а зрители любили эту добрую женщину. Он признался, что у него не было с ней близкой дружбы, но запомнил Ургант актрису как добрую, чуткую и замечательную женщину.

"Большая утрата. Мне посчастливилось быть знакомым и сниматься с ней в кино. Работать с ней было одно наслаждение. Я разделяю скорбь всех самых близких ей людей, которые сейчас плачут наверняка", – подытожил он.

Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. О месте и времени прощания с актрисой родственники сообщат дополнительно.

На протяжении долгого времени она боролась с раком головного мозга. Впервые о ее болезни стало известно в октябре 2019 года. Эту информацию подтвердили ее близкие, однако они не хотели выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Только спустя время директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

У актрисы остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым.

