Все площадки фестиваля "Рыбная неделя" оформили в морской тематике

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Площадки столичного гастрономического фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" были оформлены в морской тематике. Каждая из них стала уникальной, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, пространство на переходе от площади Революции к Манежной площади стало местом отдыха под открытым небом. Организаторы фестиваля оборудовали здесь несколько бассейнов разной формы и размера, в которых плавают различные виды декоративных карпов кои. Москвичи и гости столицы смогут наблюдать за ними в любое время дня до наступления осени.

Площадка на Школьной улице стала музеем российского флота, который существует более 325 лет. Посетители пространства смогут изучить одежду рыбаков, элементы снаряжения и знаки отличия российских моряков. Кроме того, здесь был установлен макет корабля, палуба которого служит сценой для выступлений диджеев и музыкальных исполнителей.

На ВДНХ в рамках фестиваля создали семь макетов знаковых маяков. Придя туда, горожане смогут ознакомиться с историей российского рыболовства и судоходства, а также рассмотреть миниатюры этих памятников архитектуры.

Ранее сообщалось, что москвичи и гости столицы смогут посетить мастер-класс "Большая уха", который пройдет в рамках фестиваля "Рыбная неделя" на площади Революции 2 июня в 11:00. Организаторы планируют сварить 150 литров супа, который смогут попробовать все гости. Главным ингредиентом блюда станет минтай.

