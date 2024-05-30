На фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" сварят 150 литров ухи

Фото: Московские сезоны

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить мастер-класс "Большая уха", который состоится на площади Революции 2 июня в 11:00 в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Об этом рассказали в пресс-службе проекта "Московские сезоны".

Это мероприятие уже стало традиционным. Так, весной 2016 года суп варили из краба-стригуна и нерки, а в 2018 году – из сардины иваси. Однако в этот раз планируется приготовить не 100 литров супа, а 150 литров и накормить в 1,5 раза больше гостей.

В этом году главным ингредиентом станет минтай. Участница команды поваров Светлана Бокова отметила, что из филе этой рыбы получается вкусная "Рыбацкая уха".

"Дальневосточный минтай – рыба особенная. Это и вкусная начинка для пирогов, и основа супов, и белковое наполнение салатов. На "Рыбной неделе" в Москве будем удивлять гостей", – добавила она.

Кроме того, для супа подготовили креветки, кальмаров, краба, картофель, морковь, ламинарию, лук и 85 литров бульона. Это будет не только шоу, присутствующие получат советы по приготовлению рыбных блюд от лучших поваров.

Организаторы фестиваля подготовили развлекательную программу, в рамках которой можно будет услышать истории опытных рыбаков и интересные факты о рыбе.

В приготовлении главного блюда будут участвовать мастера из регионов:

шеф-повар мобильной арктической кухни Андрей Виноградов;

автор и основатель сети магазинов северных деликатесов Данила Козлов;

шеф-повар корнера Якутии Кирилл Горячев;

повар камчатского корнера Дмитрий Егоров.

В рамках "Рыбной недели" планируется провести почти 600 творческих и кулинарных мастер-классов, объединенных морской тематикой. Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в них смогут принять участие и взрослые, и дети. На десяти фестивальных площадках посетителям предложат попробовать себя в роли художников-маринистов, еще на восьми – расскажут, почему столицу называют портом пяти морей.

