Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заключит офсетный контракт на производство автоматов по продаже билетов на городской транспорт. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Согласно условиям договора, инвестор в течение двух лет обновит или создаст в столице новое производство билетных автоматов. Власти Москвы гарантируют закупку продукции, указал мэр.

Целью модернизации устройств, продолжил Собянин, является ускорение и упрощение оплаты для экономии времени пассажиров. Также планируется внедрить дополнительные сервисы и способы оплаты, например с помощью биометрии, добавил градоначальник.

Мэр напомнил, что с 2017 года город заключил 19 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, систем для хранения архивов, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другого.

Ранее мэр сообщил, что в 2023 году более 800 промышленных предприятий получили городскую поддержку: субсидию на компенсацию части от процентных платежей по инвесткредитам, льготные займы и офсетные контракты. Также, по словам Собянина, 70 столичных заводов уже имеют статус промышленного комплекса, позволяющего ввести специальный налоговый режим.