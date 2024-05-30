Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов

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Парламент Великобритании официально распустили в преддверии досрочных выборов, сообщает RT.

Все парламентские дела завершены, а места в палате общин свободны до проведения выборов в законодательный орган, которые назначены на 4 июля.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак указывал, что парламентские выборы могут пройти во второй половине года. Согласно законам, они должны быть проведены не позднее января 2025 года. По итогу в стране сформируется новый состав нижней палаты парламента королевства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что РФ якобы своровала у них выборы. В ответ на это Захарова сказала, что Москва ничего не крала, но и "своего им не отдали", из-за чего Лондон "бесится".

