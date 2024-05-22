Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в Палату общин государства состоятся 4 июля. Такое заявление он сделал после совещания местного кабмина.

"Всеобщие выборы пройдут 4 июля", – цитирует Сунака телеканал Sky News.

По данным журналистов, ранее Сунак указывал, что парламентские выборы могут пройти во второй половине года. Согласно законам, они должны быть проведены не позднее января 2025 года. По итогу в стране сформируется новый состав нижней палаты парламента королевства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что РФ якобы своровала у них выборы. В ответ на это Захарова сказала, что Москва ничего не крала, но и "своего им не отдали", из-за чего Лондон "бесится".

