03:30Политика
Захарова отреагировала на обвинения Великобритании в "сворованных выборах"
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о "сворованных выборах", а также о том, что российской стороне не удастся "украсть Украину".
"Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву "исключительности", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Дипломат также поинтересовалась у Шаппса, как в Великобритании проходит расследование ситуации с "пропажей" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.
"Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс", – добавила Захарова.
В январе принцесса попала в клинику Лондона, где ей провели операцию. Как уточнила пресса, жена принца Уильяма будет восстанавливаться дома.
В марте принцесса Уэльская опубликовала снимок, на котором присутствует с сыновьями и дочерью, на котором пользователи Сети увидели фотошоп. Позднее Миддлтон извинилась за ретушь.
Мария Захарова, комментируя данную ситуацию, заявила, что в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы".
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