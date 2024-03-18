Захарова отреагировала на обвинения Великобритании в "сворованных выборах"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о "сворованных выборах", а также о том, что российской стороне не удастся "украсть Украину".

"Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву "исключительности", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат также поинтересовалась у Шаппса, как в Великобритании проходит расследование ситуации с "пропажей" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

"Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс", – добавила Захарова.

В январе принцесса попала в клинику Лондона, где ей провели операцию. Как уточнила пресса, жена принца Уильяма будет восстанавливаться дома.

В марте принцесса Уэльская опубликовала снимок, на котором присутствует с сыновьями и дочерью, на котором пользователи Сети увидели фотошоп. Позднее Миддлтон извинилась за ретушь.

Мария Захарова, комментируя данную ситуацию, заявила, что в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы".