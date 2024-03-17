Посол заявил, что россияне в Великобритании получали угрозы перед выборами президента РФ

Фото: телеграм-канал Embassy of the Russian Federation in London

Россияне в Великобритании получали угрозы перед выборами президента РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российского посла в Соединенного Королевства Андрея Келина.

Участвуя онлайн в брифинге в ЦИК РФ, он заявил, что в Великобритании "весьма небезопасная" обстановка, в том числе с точки зрения проведения выборов. По его данным, в СМИ и соцсетях "нагнетались страсти".

Посол добавил, что получаемые угрозы были различного характера. Некоторые организации, в основном из российских релокантов, требовали, чтобы никто не приходил, иначе "они всех достанут, кто придет".

Иные наоборот призывали прийти и устроить протестное голосование. Однако, уточнял Келин, ни того, ни другого не происходит. Несмотря на то, что несколько сотен человек из разных организаций предпринимали попытки заблокировать голосование на выборах президента России в посольстве в Лондоне, процесс шел, отмечал он.

РФ фиксировала попытки пронести плакаты и пузыри на избирательный участок в посольстве России в Лондоне. По данным посла, предпринимались серьезные меры безопасности для голосования на выборах.

"Я пока не зафиксировал ни одной провокации", – отмечал он.

Ранее в телеграм-канале посольства Великобритании в Москве появился пост о якобы нелегитимном характере выборов на новых территориях России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство иностранных дел РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы РФ не прекратятся.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Общая явка на выборах президента составила по России более 70%