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30 мая, 12:47

Политика

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов

Владимир Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Видео встречи появилось в телеграм-канале Кремля.

Президент сказал, что Кухарук родился в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработал в Тюмени. Путин подчеркнул, что люди дважды оказывали Кухаруку доверие на выборах мэра города.

Предыдущий руководитель региона, единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова ранее сообщила об отставке в связи с переходом на другую работу.

Накануне Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета. До него секретарем Госсовета был Игорь Левитин. Он занимал этот пост с 2 сентября 2013 года по 14 мая 2024 года. Сейчас он занимает должность советника президента РФ и спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта. В свою очередь, Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. В мае текущего года перешел на работу в администрацию президента РФ, где занял пост помощника главы государства.

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