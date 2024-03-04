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04 марта, 13:30

Транспорт

Новые перехватывающие парковки вдоль улиц начали открывать в Москве

Новые перехватывающие парковки вдоль улиц начали открывать в Москве

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В столице начали открывать перехватывающие парковки вдоль улиц. Они работают по правилам аналогичных парковок со шлагбаумом, однако есть и отличия.

Стоимость одного часа стоянки на них составляет 40 рублей в час, а чтобы воспользоваться услугой бесплатно, необходимо зайти в приложение "Парковки России", выбрать соответствующий номер парковочной зоны с буквой "М", запустить перехватывающий тариф и не менее двух раз воспользоваться картой "Тройка" с 05:30 до 02:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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