Переменная облачность и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве 12 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность, преимущественно без осадков, прогнозируется в Москве 12 марта. На дорогах местами возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 3 до 5 градусов тепла, а в Подмосковье – от нуля до плюс 5 градусов. Ночью температура в Москве опустится до минус 8 градусов, по области – до минус 11 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что с 11 по 17 марта в Москве ожидается теплая и солнечная погода, которая станет своеобразным переходом с зимнего сезона на весенний.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд добавил, что температура в столице поднимется до 10 градусов тепла в выходные дни, 16 и 17 марта, однако впереди ожидаются значения ниже нуля.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 12 марта