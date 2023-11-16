Более 130 тысяч человек посетили Царицынский рынок после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 130 тысяч человек посетили Царицынский рынок после реконструкции торгового пространства. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Месяц назад мы заново открыли рынок. Теперь совершать привычные покупки стало гораздо удобнее. Рынок пользуется большой популярностью и у жителей, и у пассажиров метро и МЦД-2, и находится совсем рядом со станциями", – говорится в публикации.

Здесь граждане могут приобрести свежие и качественные продукты, подчеркнули в департаменте. Там также отметили, что рынок можно посещать всей семьей, здесь работают фуд-корт и зона для детей.

В середине октября Сергей Собянин открыл после реконструкции Царицынский рынок на Каспийской улице и рассказал о планах создания московского городского вокзала Царицыно, который находится вблизи от рынка.

В ходе работ был полностью обновлен фасад торгового пространства, входные группы оснастили раздвижными дверями. Здание обустроили для маломобильных посетителей. Также специалисты укрепили несущие конструкции, полностью обновили кровлю здания, заменили наружные и внутренние инженерные системы, а также полы.



Пассажиры МЦД стали частыми посетителями Царицынского рынка