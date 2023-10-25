Зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на Ленинградском вокзале Москвы

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Новый зал ожидания для маломобильных пассажиров открылся на Ленинградском вокзале Москвы. Он поделен на функциональные зоны, сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

В новом зале присутствует все необходимое для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, слабовидящих и их собак-проводников, а также для слабослышащих с детьми.

"Сегодня мы открываем уже 17-й зал ожидания для маломобильных пассажиров. Здесь созданы все условия, учитывающие потребности пассажиров с инвалидностью", – отметил замглавы компании Иван Колесников.

Он подчеркнул, с начала года заявки на сопровождение и оказание помощи оставили более 6 тысяч пассажиров.

На сегодняшний день специализированные залы находятся на Казанском, Павелецком и Восточном вокзалах в Москве, Ладожском – в Санкт-Петербурге, на вокзалах Казань-1, Набережные Челны, Кострома, Новороссийск, Ростов-Главный, Краснодар-1, Самара, Липецк, Стерлитамак, Зеленогорск, Челябинск и Новокузнецк.

По словам Колесникова, до конца года планируется открыть залы ожидания на Ярославском вокзале столицы, Московском вокзале Санкт-Петербурга, вокзалах Сочи.

Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции Царицынский рынок на Каспийской улице и рассказал о планах создания московского городского вокзала Царицыно, который находится вблизи от рынка. Мэр Москвы напомнил о проведении реконструкции Замоскворецкой линии метро, путей МЦД. В настоящее время создается развязка между метро и МЦД. Он подчеркнул, что была реконструирована торговая инфраструктура рынка.

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