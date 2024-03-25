На улицах Москвы появятся новые указатели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столичной сети пешеходной навигации появятся новые указатели, которые приведут москвичей и гостей столицы к объектам, связанным с выдающимися деятелями русской культуры, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В общей сложности в городе установят 27 новых навигационных табличек. Это будут указатели, на сине-белом поле которых размещена информация о достопримечательностях и QR-код. Перейдя по ссылке, которую он выдает, можно узнать подробности о памятниках и людях, в честь которых они установлены.

В частности, такие указатели приведут к памятникам Александру Пушкину и его музе Наталье Гончаровой на Арбате, Федору Достоевскому на Воздвиженке, Льву Толстому на Поварской улице и в сквере Девичьего Поля, Антону Чехову в Камергерском переулке, Булату Окуджаве на Арбате и Владимиру Высоцкому в Нарышкинском сквере и на Земляном Валу.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года специалисты комплекса городского хозяйства установят более 5 тысяч новых домовых и городских указателей. Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в Москве продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году.

За это время в городе появилось более 113 тысяч новых указателей. В этом году запланирована установка почти 1,5 тысячи городских указателей и свыше 3,6 тысячи домовых. Бирюков также напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют единому стандарту.

В этом году продолжится и проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого будут установлены 123 указателя с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей.