Стоимость кильки снизят на рыбном рынке "Москва – на волне" в честь Дня Балтийского моря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 22 по 27 марта в честь Дня Балтийского моря на рыбном рынке "Москва – на волне" будет снижена цена кильки в разных соусах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В честь праздника рыбный рынок "Москва – на волне" предлагает горожанам приобрести некоторые товары со скидкой. Так, с 22 по 27 марта балтийскую кильку в разных соусах они смогут купить со скидкой 20 процентов", – указано в сообщении.

Килька производится в Калининградской области, что позволяет обеспечить максимально быструю переработку сырья, в некоторых случаях путь от моря до банки занимает всего восемь часов. В ее производстве используются не только современные, но и традиционные технологии – например, балтийскую кильку в томатном соусе коптят на древесине ольхи.

Килька полезна и вкусна за счет высокого показателя жира – рыбы обитают в прохладной воде Балтийского моря, которое образовалось из ледникового озера. Средняя температура моря зимой составляет один градус по Цельсию. Праздник Дня Балтийского моря зародился в 1980-х годах и призван напоминать общественности о сохранении морской среды Балтики и хрупкости ее экосистемы.

С момента открытия рыбного рынка "Москва – на волне" там продали 60 тонн соленой и копченой рыбы. В общей сложности на рынке можно найти свыше 500 наименований продукции.

Рыбный рынок был открыт в конце ноября прошлого года Сергеем Собяниным и главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. Он находится на востоке города, недалеко от станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект".

Площадь рынка составляет 3 тысячи квадратных метров, на которых представлены торговые ряды, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корты, студия мастер-классов, и даже собственное производство. Там можно найти рыбу и морепродукты из трех океанов и 13 морей, расположенных в 17 регионах России.

