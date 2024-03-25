Высота сугробов в Москве уменьшилась до 26 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 26 сантиметров. Об этом сообщила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На графике видно, что в Москве, на ВДНХ, она уменьшилась на 4 сантиметра и утром 25 марта составляет 26 сантиметров при норме 21 сантиметр", – написала Позднякова в своем телеграм-канале.

На Балчуге и во Внуково снег осел на 5 сантиметров.

По мнению синоптика, уменьшению высоты сугробов способствовало не только потепление, но и туман с дождем.

В понедельник, 25 марта, в Москве ожидается от 6 до 8 градусов тепла. В этот день прогнозируется западный, северо-западный ветер с порывами до 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

