Терапевт предупредила об опасной для здоровья весенней привычке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если рано перестать носить шапку, то могут обостриться различные инфекционные заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

По ее словам, охлаждаются слизистые оболочки носа и горла, гайморовы пазухи, из-за чего возникает опасность развития простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ и гайморита. Кроме того, в таких условиях могут обостриться все хронические инфекции, активизироваться патогены, в том числе возбудители тяжелых заболеваний, таких как менингит, сказала врач.

Лапа подчеркнула, что многое зависит от состояния организма. Если у человека нет хронических воспалений и инфекций, то он может спокойно перенести переохлаждение.

"И даже если мы начали замерзать и почувствовали это, тут же надели шапку или хотя бы капюшон, и все будет нормально. То есть шапку нужно всегда носить с собой", – рекомендовала специалист.

Терапевт предупредила, что особенно рискованно выходить на улицу без шапки, если волосы не высохли после душа. По мнению Лапы, на голове нет никакого защитного слоя, который мог бы уберечь от перепада температур, только волосы. А они во влажном состоянии еще быстрее понижают температуру прилегающих тканей, объяснила она. Выходить на улицу с мокрой головой без опасности подвергнуться переохлаждению можно только при температуре 24 градуса тепла, заключила эксперт.

Ранее врач-терапевт Виктория Звонарева сказала, что если не носить шапку в холодную погоду, то это может привести к потере слуха и выпадению волос. С ее слов, длинные волосы не спасут уши от холода и ветра, в связи с чем может развиться отит. Более того, от холода сужаются кровеносные сосуды, вследствие чего ухудшается кровоснабжение и питание волосяных луковиц, что способно вызвать сухость кожи головы, ломкость и выпадение волос, предупредила она.