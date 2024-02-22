Лор озвучил частые причины гайморита

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Чаще всего гайморит возникает из-за плохой вентиляции пазух носа или переохлаждения. Об этом сообщил отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru.

По его словам, вследствие плохой вентиляции пазух организм несколько дней терпит, а потом воспаляется слизистая. Если в этом состоянии человек не лечится, то все переходит в гнойную форму, из-за чего острый гайморит превращается в хронический, объяснил врач. Зайцев добавил, что из-за долгого контакта гноя со слизистой он не может выйти наружу, поэтому его нужно отмыть всеми возможными способами.

Эксперт подчеркнул, что острый гайморит возникает при переохлаждении, что особенно актуально зимой, когда не все люди одеваются по погоде и носят шапку. Более того, переохлаждение можно получить и при катании на коньках, санках или "ватрушке", поскольку переохлаждаются щеки, подытожил специалист.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Палажук рассказала, что нарастающая лицевая боль и повышение температуры до 37,5 градуса могут быть симптомами гайморита. Также указывать на заболевание могут желтые или зеленые выделения их одной ли обеих половин носа, уточнила она.

Эксперт предупредила, что, если есть хотя бы два симптома гайморита, нужно обратиться к врачу для подбора оптимального лечения.

"Доктор 24": гайморит