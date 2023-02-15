Лор развеял миф об опасности прокола носа при гайморите

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Прокол пазухи носа или пункцию верхнечелюстной пазухи можно провести при гайморите, если необходимо хирургическое вмешательство. Об этом News.ru сообщил отоларинголог Владимир Зайцев.

Он развенчал миф о том, что если человеку один раз проводили пункцию, то ее будут делать всю жизнь.

"Если у человека гнойный абсцесс, то нужно как можно быстрее опорожнять гнойник. В гайморовой пазухе все то же самое. Долгое присутствие гноя в замкнутой полости провоцирует вероятность повторного гайморита", – объяснил эксперт.

Врач подчеркнул, что в настоящее время специалисты прибегают к методике вакуумного промывания околоносовых пазух при невысоком уровне гноя. Отоларинголог заключил, что в большинстве случаев гайморит можно вылечить без проведения пункции.

Ранее врач-отоларинголог Ольга Палажук предупредила, что прогревание носа при насморке может привести к таким осложнениям, как сепсис, фронтит и менингит. По ее словам, нос категорически нельзя греть при повышенной температуре тела. В противном случае она может подняться еще сильнее, указала медик.

Она добавила, что прогревание опасно, если в носу появились плотные корки, а слизь выходит сгустками либо с красными вкраплениями.

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