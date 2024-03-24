Почти 700 белгородских детей отправятся в Самарскую и Астраханскую области – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В воскресенье, 24 марта, 150 детей из Белгородской области отправятся в Астраханскую область, еще 540 – в Самарскую область. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

"Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место. Мы договариваемся с губернаторами, чтобы наших детей приняли на 3 недели", – сообщил Гладков.

Он добавил, что если ситуация не изменится в лучшую сторону, то власти будут предлагать родителям и просить руководителей регионов, принимающих ребят, оставить их до конца учебного года. Подобная предварительная договоренность есть со всеми, указал Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что свою помощь предложил и губернатор Вологодской области. Гладков сообщил, что власти будут стараться максимально быстро формировать поезда и отправлять детей.

Вместе с тем он рассказал о завершении первого этапа выдачи помощи пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса Шебекинского округа.

"Первый этап 113 миллионов, 64 предпринимателя. Полностью все выдали и с завтрашнего дня начнем сбор документов уже по второму этапу", – поделился Гладков.

19 марта власти Белгородской области решили вывезти в другие регионы около 9 тысяч детей из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ. Со слов Гладкова, эвакуация затронет ребят, проживающих в Белгороде, Шебекинском округе, Белгородском и Грайворонском районах.

Вечером 23 марта российские системы противовоздушной обороны сбили 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Гладков сообщал о 10 воздушных целей, сбитых на подлете к Белгороду. По его словам, пострадали два человека.

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