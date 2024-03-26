Два реактивных снаряда РСЗО "Град" уничтожены на Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО "Град", сообщает Минобороны РФ.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России удалось пресечь около 07:00 26 марта.

Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ уничтожили над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire в ночь на 26 марта. До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 13 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

По его словам, в поселке Дубовое после атаки пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Кроме того, в поселке были зафиксированы повреждения в 20 частных жилых домах.